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    • 24.04.2020 23:55
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    • 24.04.2020 23:55
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    'dan sağlık çalışanlarına anlamlı destek! "İyi ki varsınız..."

    'ta forma giyen milli futbolcumuz , sağlık çalışanlarına destek verdi. Daha önce koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yoksul ailelere yardım eden Demiral, sağlık personeli için bir paylaşımda bulundu.



    İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, sağlık çalışanlarına destek verdi.



    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan genç futbolcu, sağlık çalışanlarına destek oldu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımla büyük bir beğeni topladı.



    Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Demiral 28' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu: "Covid-19'a karşı savaşımızda en ön saflarda olan gerçek kahramanlarımız. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.
    Haberler Spor Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına anlamlı destek! "İyi ki varsınız..."
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