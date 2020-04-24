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    • 25.04.2020 07:03
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    'ın yıldızı 'dan son dakika açıklaması!

    Son dakika haberi... 'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan lı sağ bek , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

    Flaş transfer açıklaması: Hayır diyemeyeceğim bir teklif...

    ESPN'e konuşan lı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.

    "SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"
    Ajansspor'un haberine göre iddiaları hakkında konuşan , "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

    Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

    33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.

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