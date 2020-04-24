Önceki gün 55 ülke federasyonu ile liglerin son durumunu video konferansla masaya yatıran UEFA dün de yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre UEFA tüm federasyonlardan yerel organizasyonlarını 3
Ağustos'a kadar bitirmesi istedi.
BAŞLAYAMAZSAN PLAY-OFF!
UEFA haziran ayında liglerini başlatamayacak olan federasyonlara play-off sistemini önerirken, oynanamayacak durumdaki liglerden Avrupa Kupaları'na katılım yöntemi de netleşti.
NEFES ALDIRACAK YARDIM
Bu durumda UEFA sıralamasına değil ligin son puan durumuna bakılacağı öğrenildi. Öte yandan UEFA'dan federasyonlara ve kulüplere nefes aldıracak ekonomik yardım kararı da geldi.
ÖDEME ERKENE ÇEKİLDİ
55 ülkeden 676 kulübe, 70 milyon Euro verecek olan UEFA, EURO 2020 play-off'ları sonrası planlanan bu ödemelerin, salgın nedeniyle erkene alındığı ve hemen yapılacağını duyurdu.
SÜPER LİG İÇİN KRİTİK ZİRVE!
Dün UEFA'nın aldığı kararın ardından bugün Süper Lig'in son durumu masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Zirvede liglerin başlangıç tarihi ve programı hakkında net bir tablo çizileceği öğrenildi.
Ağustos'a kadar bitirmesi istedi.
BAŞLAYAMAZSAN PLAY-OFF!
UEFA haziran ayında liglerini başlatamayacak olan federasyonlara play-off sistemini önerirken, oynanamayacak durumdaki liglerden Avrupa Kupaları'na katılım yöntemi de netleşti.
NEFES ALDIRACAK YARDIM
Bu durumda UEFA sıralamasına değil ligin son puan durumuna bakılacağı öğrenildi. Öte yandan UEFA'dan federasyonlara ve kulüplere nefes aldıracak ekonomik yardım kararı da geldi.
ÖDEME ERKENE ÇEKİLDİ
55 ülkeden 676 kulübe, 70 milyon Euro verecek olan UEFA, EURO 2020 play-off'ları sonrası planlanan bu ödemelerin, salgın nedeniyle erkene alındığı ve hemen yapılacağını duyurdu.
SÜPER LİG İÇİN KRİTİK ZİRVE!
Dün UEFA'nın aldığı kararın ardından bugün Süper Lig'in son durumu masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Zirvede liglerin başlangıç tarihi ve programı hakkında net bir tablo çizileceği öğrenildi.