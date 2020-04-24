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    • Spor
    • 24.04.2020 Gazete
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    kararını verdi: 3 ’a kadar ligleri bitirin

    Tüm yerel organizasyonların yeniden başlamasını isteyen , aldığı kararı 55 ülke federasyonuna da bildirdi. UEFA ayrıca oynanamayacak durumdaki liglerin mevcut sıralamasına göre Avrupa'ya katılımın belirlenebileceği belirtti.

    3 Ağustos’a kadar ligleri bitirin
    Önceki gün 55 ülke federasyonu ile liglerin son durumunu video konferansla masaya yatıran dün de yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre UEFA tüm federasyonlardan yerel organizasyonlarını 3
    'a kadar bitirmesi istedi.

    BAŞLAYAMAZSAN PLAY-OFF!
    UEFA haziran ayında liglerini başlatamayacak olan federasyonlara play-off sistemini önerirken, oynanamayacak durumdaki liglerden Avrupa Kupaları'na katılım yöntemi de netleşti.



    NEFES ALDIRACAK YARDIM
    Bu durumda UEFA sıralamasına değil ligin son puan durumuna bakılacağı öğrenildi. Öte yandan UEFA'dan federasyonlara ve kulüplere nefes aldıracak ekonomik yardım kararı da geldi.

    ÖDEME ERKENE ÇEKİLDİ
    55 ülkeden 676 kulübe, 70 milyon Euro verecek olan UEFA, EURO 2020 play-off'ları sonrası planlanan bu ödemelerin, salgın nedeniyle erkene alındığı ve hemen yapılacağını duyurdu.



    İÇİN KRİTİK ZİRVE!
    Dün UEFA'nın aldığı kararın ardından bugün Süper Lig'in son durumu masaya yatırılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Kulüpler Birliği Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarının katılımı ile saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Zirvede liglerin başlangıç tarihi ve programı hakkında net bir tablo çizileceği öğrenildi.
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