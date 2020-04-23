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    • 23.04.2020 19:15
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    'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'tan flaş açıklama

    Son dakika haberine göre Kulübü'nden 'a ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada futbol takımı kaptanı Burak Yılmaz ile yolların ayrılacağına dair haberler yalanlandı.

    Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması

    Son dakika haberine göre Kulübü, futbol takımı kaptanı ile yolların ayrılacağına dair haberleri yalanladı.

    Beşiktaş'ta yapılan açıklama şu şekilde:
    Gökmen Özcan imzasıyla Fanatik gazetesinin internet sitesinde yayımlanan, 'Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile yollar ayrılıyor' başlıklı haberde yer alan hiçbir detay gerçeği yansıtmamaktadır.

    Söz konusu haberde, Başkanımız 'ye ve kaptanımız Burak Yılmaz'a ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.

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