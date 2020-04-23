Arrivabene ve Isola, Coronaya karşı seferber oldu! Ambulans alıp hastaları gönüllü taşıdılar...

Juventus yönetim kurulu üyesi ve Ferrari eski takım patronu Maurizio Arrivabene ile Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola alkışlanacak bir harekete imza attı. Arrivabene ile Isola, coronavirüsün Avrupa'da en çok can aldığı ülke olan İtalya'da ambulans satın aldı.







İkili şoförlüklerini de yaptıkları ambulanslarla hastaları gönüllü olarak taşımaya başladı.







HALKTAN ÖVGÜLER YAĞDI

Arrivabene ve Isola bu anlamlı davranışı kamuoyuna duyurmamak için gizli bir şekilde yaparken, bu durumu İtalya'da bir gazeteci köşe yazısında açıkladı.





Maruizio Arrivabene



Arrivabene ve Isola için, "Bu yaptıkları çılgınlık. Gerçek birer kahramanlar", "Villalarında olmak yerine halka yardım ediyorlar" yorumları yapıldı.





Mario Isola



İTALYA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN

İtalya'nın en zenginlerinden olan Ferrari eski takım patronu Arrivabene'nin gönüllü ambulans şoförlüğü yapması ülkede geniş yankı uyandırdı.

