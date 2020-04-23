Juventus yönetim kurulu üyesi ve Ferrari eski takım patronu Maurizio Arrivabene ile Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola alkışlanacak bir harekete imza attı. Arrivabene ile Isola, coronavirüsün Avrupa'da en çok can aldığı ülke olan İtalya'da ambulans satın aldı.
İkili şoförlüklerini de yaptıkları ambulanslarla hastaları gönüllü olarak taşımaya başladı.
HALKTAN ÖVGÜLER YAĞDI
Arrivabene ve Isola bu anlamlı davranışı kamuoyuna duyurmamak için gizli bir şekilde yaparken, bu durumu İtalya'da bir gazeteci köşe yazısında açıkladı.
Maruizio Arrivabene
Arrivabene ve Isola için, "Bu yaptıkları çılgınlık. Gerçek birer kahramanlar", "Villalarında olmak yerine halka yardım ediyorlar" yorumları yapıldı.
Mario Isola
İTALYA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN
İtalya'nın en zenginlerinden olan Ferrari eski takım patronu Arrivabene'nin gönüllü ambulans şoförlüğü yapması ülkede geniş yankı uyandırdı.
Arrivabene ve Isola, Coronaya karşı seferber oldu! Ambulans alıp hastaları gönüllü taşıdılar...
Juventus yönetim kurulu üyesi ve Ferrari eski takım patronu Maruizio Arrivabene ile Pirelli’nin motorsporları şefi Mario Isola ambulans satın aldı. İtalya’da şoförlüklerini yaptıkları ambulanslarla hastaları taşımaya başladı.
Juventus yönetim kurulu üyesi ve Ferrari eski takım patronu Maurizio Arrivabene ile Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola alkışlanacak bir harekete imza attı. Arrivabene ile Isola, coronavirüsün Avrupa'da en çok can aldığı ülke olan İtalya'da ambulans satın aldı.