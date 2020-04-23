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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    Arrivabene ve Isola, Coronaya karşı seferber oldu! Ambulans alıp hastaları gönüllü taşıdılar...

    yönetim kurulu üyesi ve ile ’nin motorsporları şefi ambulans satın aldı. ’da şoförlüklerini yaptıkları ambulanslarla hastaları taşımaya başladı.

    Patron çıldırdı

    Juventus yönetim kurulu üyesi ve Maurizio Arrivabene ile 'nin motor sporları şefi alkışlanacak bir harekete imza attı. Arrivabene ile Isola, coronavirüsün Avrupa'da en çok can aldığı ülke olan 'da ambulans satın aldı.



    İkili şoförlüklerini de yaptıkları ambulanslarla hastaları gönüllü olarak taşımaya başladı.



    HALKTAN ÖVGÜLER YAĞDI
    Arrivabene ve Isola bu anlamlı davranışı kamuoyuna duyurmamak için gizli bir şekilde yaparken, bu durumu İtalya'da bir gazeteci köşe yazısında açıkladı.


    Maruizio Arrivabene

    Arrivabene ve Isola için, "Bu yaptıkları çılgınlık. Gerçek birer kahramanlar", "Villalarında olmak yerine halka yardım ediyorlar" yorumları yapıldı.


    Mario Isola

    İTALYA'NIN     EN ZENGİNLERİNDEN
    İtalya'nın en zenginlerinden olan Ferrari eski takım patronu Arrivabene'nin gönüllü ambulans şoförlüğü yapması ülkede geniş yankı uyandırdı.

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