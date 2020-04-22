"2020 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe'nin antrenörüyüm. Sözleşmem yakında sona erecek olsa da ne Fenerbahçe'den ne de diğer kulüplerden hiç kimseyle görüşmedim. Şu ana kadar bana hiçbir teklif yapılmadı. Ayrıca, bugüne kadar sadık kaldığım prensiplerim gereği, halen süren bir sözleşmem olduğu sürece diğer takımlarla görüşmem. Benimle ve Fenerbahçe dışında diğer kulüplerle ilgili yazılan haberler doğru değildir. Açık ve net olayım, gelecek sezon için benim önceliğim Fenerbahçe'nin antrenörü olarak kalmak. Tüm taraftarlara bu mesajı göndermek istiyorum."