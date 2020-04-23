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    • 23.04.2020 11:01
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    devlerin kıskacında! Sürpriz takas teklifi...

    İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Roma, transferi için Everton'a takasını teklif etmeye hazırlanıyor. Eğer takas gerçekleşirse Cengiz Ünder bir diğer Milli yıldızımız 'un takım arkadaşı olacak.

    Cengiz Ünder devlerin kıskacında! Sürpriz takas teklifi...

    Milli futbolcularımız ile 'in Everton'da bir araya gelme ihtimali gündeme geldi. Sevilla, Milan ve 'nin istediği Cengiz Ünder, Roma'nın Everton'a yapacağı transfer teklifinde kullanılacak.

    İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Roma, transferi için Everton'a Cengiz Ünder takasını teklif etmeye hazırlanıyor. Everton'da beklentilerin altında kalan 20 yaşındaki Moise Kean bu sezon 'de forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.

    CENGİZ ÜNDER'İN PEŞİNDEKİ KULÜPLER
    Sevilla, Milan ve Napoli'nin de devrede olduğu öne sürülürken, Cengiz Ünder için istenen bonservis bedelinin koronavirüs krizi nedeniyle düştüğü aktarıldı. Roma son transfer döneminde Cengiz Ünder'in bonservisini 40 milyon euro olarak belirlemişti.

    CENGİZ ÜNDER 4 AYLIK MAAŞINDAN VAZGEÇTİ
    Roma'dan yapılan açıklamada "As takım oyuncularımız, teknik direktör Paulo Fonseca ve çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında başlayan ekonomik krizde kulübümüze yardımcı olmak için 4 aylık maaşların vazgeçtiler." ifadelerine yer verildi.

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