TFF'nin Süper Lig'in kalan 8 haftasını haziran ve temmuz ayında Antalya'da oynatmayı planladığı iddia edildi. Bu konu ile ilgili birçok görüş ortaya atılırken, TAKVİM'e konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Antalya planının riskli olduğunu söyledi. Erk şunları kaydetti: "Antalya'da haziran ve temmuz ayındaki sıcaklığı düşündüğümüzde liglerin oynanması futbolcu sağlığı açısından riskli olabilir. Sıcak havada futbolcuların bol miktarda su ve tuz kaybetmesi sonucu performansları da düşer. Bu yüzden 90 dakikayı çıkarmaları sorun olabilir"
SICAKLIK NORMAL OLMALI
Prof. Dr. Osman Erk, liglerin tek şehirde devam edebileceğini de söyledi ve "Bunun için Antalya çok iyi bir seçim değil. Sıcaklıkların daha normal olduğu yerlerde oynanabilir" dedi.
YALÇIN: BU BİR İNTİHAR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin haziran ve temmuz ayında Antalya'da oynanma fikrine olumsuz baktığını açıkladı. Yalçın, "O mevsimde Antalya ve Alanya'da maç oynatmak bir intihar" yorumunu yaptı.
TERİM: TEK ŞEHİR MANTIKLI
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, ligin kalan kısmının tek şehirde oynanmasına sıcak bakıyor. Maçların oynanacağı şehre dair açıklama yapmayan Terim, haftada iki karşılaşma oynanarak ligin 1 ayda bitmesi yönünde de görüş bildirdi.
ANTALYA'DA ÇOK ZOR - İSKENDER GÜNEN
Haziran ve temmuz aylarında sıcaklığın çok yüksek olduğu Antalya'da maçların oynanması zor gözüküyor. Sıcaklık seviyesinin bu denli yüksek olduğu bir şehirde futbolcuları sahaya sürmek çok yanlış olur. Öncelik coronavirüsün gidişatının seyri olmalı. Ardından da liglerle ilgili plan yapılmalı.
YERİN ÖNEMİ YOK - OKTAY DERELİOĞLU
Eğer ligin kalan kısmı oynanacaksa yerin çok önemi yok. Antalya sıcaklığın ve nem oranının yüksek olduğu bir bölge. Ama maçların yeniden başlaması kararlaştırılırsa bir şekilde bir şeyler idare edilir. Maçlar geç saatlerde oynanır. Ancak sadece Süper Lig değil alt ligleri de düşünmeli.
YAZ SICAĞI KÖTÜ ETKİLER - İLKER YAĞCIOĞLU
Ligin kalanı için en mantıklısı normal formatında seyretmesi. Şartlar düzeldiğinde maçları 1 ayda oynayıp bitirmek gerekir. Sergen hocanın da dediği gibi Antalya'da maçların haziran ve temmuzda oynanması zor. O mevsimde Antalya'da bırakın koşmayı, yürümek bile gerçekten çok zor.
FEDAKARLIK GEREKİYOR - EVREN TURHAN
Ligin kalanın bir yerde bir şekilde oynanması gerekiyor. Antalya statları ve tesisleri açısından liglerin oynanması için uygun bir şehir. Haziran ayında oynamak zor olsa da maçlar 21.00'den sonra oynatılarak bu etki aza indirilebilir. Takımların biraz fedakarlık yapması gerekiyor.
TAKVİM, TFF'nin liglerin devamı için düşündüğü Antalya planını önceki gün okuyucularını duyurmuştu.
TAKVİM ÖZEL - EMRE AKDENİZ
SICAKLIK NORMAL OLMALI
Prof. Dr. Osman Erk, liglerin tek şehirde devam edebileceğini de söyledi ve "Bunun için Antalya çok iyi bir seçim değil. Sıcaklıkların daha normal olduğu yerlerde oynanabilir" dedi.
YALÇIN: BU BİR İNTİHAR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin haziran ve temmuz ayında Antalya'da oynanma fikrine olumsuz baktığını açıkladı. Yalçın, "O mevsimde Antalya ve Alanya'da maç oynatmak bir intihar" yorumunu yaptı.
TERİM: TEK ŞEHİR MANTIKLI
G.Saray'ın hocası Fatih Terim, ligin kalan kısmının tek şehirde oynanmasına sıcak bakıyor. Maçların oynanacağı şehre dair açıklama yapmayan Terim, haftada iki karşılaşma oynanarak ligin 1 ayda bitmesi yönünde de görüş bildirdi.
ANTALYA'DA ÇOK ZOR - İSKENDER GÜNEN
Haziran ve temmuz aylarında sıcaklığın çok yüksek olduğu Antalya'da maçların oynanması zor gözüküyor. Sıcaklık seviyesinin bu denli yüksek olduğu bir şehirde futbolcuları sahaya sürmek çok yanlış olur. Öncelik coronavirüsün gidişatının seyri olmalı. Ardından da liglerle ilgili plan yapılmalı.
YERİN ÖNEMİ YOK - OKTAY DERELİOĞLU
Eğer ligin kalan kısmı oynanacaksa yerin çok önemi yok. Antalya sıcaklığın ve nem oranının yüksek olduğu bir bölge. Ama maçların yeniden başlaması kararlaştırılırsa bir şekilde bir şeyler idare edilir. Maçlar geç saatlerde oynanır. Ancak sadece Süper Lig değil alt ligleri de düşünmeli.
YAZ SICAĞI KÖTÜ ETKİLER - İLKER YAĞCIOĞLU
Ligin kalanı için en mantıklısı normal formatında seyretmesi. Şartlar düzeldiğinde maçları 1 ayda oynayıp bitirmek gerekir. Sergen hocanın da dediği gibi Antalya'da maçların haziran ve temmuzda oynanması zor. O mevsimde Antalya'da bırakın koşmayı, yürümek bile gerçekten çok zor.
FEDAKARLIK GEREKİYOR - EVREN TURHAN
Ligin kalanın bir yerde bir şekilde oynanması gerekiyor. Antalya statları ve tesisleri açısından liglerin oynanması için uygun bir şehir. Haziran ayında oynamak zor olsa da maçlar 21.00'den sonra oynatılarak bu etki aza indirilebilir. Takımların biraz fedakarlık yapması gerekiyor.
TAKVİM, TFF'nin liglerin devamı için düşündüğü Antalya planını önceki gün okuyucularını duyurmuştu.
TAKVİM ÖZEL - EMRE AKDENİZ