Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, Sarı-Lacivertli takımdaki günleri hakkında önemli itirafta bulundu. Janssen, "Çok talihsiz günler yaşadım. İstanbul'da hayat güzeldi ama sakatlığım geçmek bilmedi. Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadım" dedi.
YÜRÜYEREK OYNUYOR
O.Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımı için gündeme gelen Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'de ayda 400 bin Euro kazandığını iddia etti. Garcia, "Ayda 400 bin Euro kazanıyor ama performansına baktığınızda yürüyerek futbol oynadığını görüyoruz. Lyon için hazır olduğunu sanmiyorum" dedi.
ANDRE SANTOS KULÜP SATIN ALDI
F.Bahçe'nin eski oyuncusu Andre Santos, Brezilya'da bölgesel ligde mücadele eden Metropolitano kulübünü satın aldı. Teknik direktörlük görevine Eduardo Costa'yı getirdi.
YÜRÜYEREK OYNUYOR
O.Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımı için gündeme gelen Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'de ayda 400 bin Euro kazandığını iddia etti. Garcia, "Ayda 400 bin Euro kazanıyor ama performansına baktığınızda yürüyerek futbol oynadığını görüyoruz. Lyon için hazır olduğunu sanmiyorum" dedi.
ANDRE SANTOS KULÜP SATIN ALDI
F.Bahçe'nin eski oyuncusu Andre Santos, Brezilya'da bölgesel ligde mücadele eden Metropolitano kulübünü satın aldı. Teknik direktörlük görevine Eduardo Costa'yı getirdi.