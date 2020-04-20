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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    : ’ye faydalı olamadım

    'nin eski futbolcusu , Sarı-Lacivertli takımdaki günleri hakkında önemli itirafta bulundu. Vincent Jansenn, sakatlığı yüzünden Fenerbahçe’ye katkı veremediğini söyledi. İşte Takvim Gazetesi’nin 20 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Fenerbahçe’ye faydalı olamadım
    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu , Sarı-Lacivertli takımdaki günleri hakkında önemli itirafta bulundu. Janssen, "Çok talihsiz günler yaşadım. İstanbul'da hayat güzeldi ama sakatlığım geçmek bilmedi. 'ye katkı sağlayamadım" dedi.




    YÜRÜYEREK OYNUYOR
    O.Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, takımı için gündeme gelen Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'de ayda 400 bin Euro kazandığını iddia etti. Garcia, "Ayda 400 bin Euro kazanıyor ama performansına baktığınızda yürüyerek futbol oynadığını görüyoruz. Lyon için hazır olduğunu sanmiyorum" dedi.

    ANDRE     SANTOS KULÜP SATIN ALDI
    F.Bahçe'nin eski oyuncusu , Brezilya'da bölgesel ligde mücadele eden Metropolitano kulübünü satın aldı. Teknik direktörlük görevine Eduardo Costa'yı getirdi.
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