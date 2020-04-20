Fatih Terim Florya’da!

Abdurrahim Albayrak, kendisini gibi coronayı yenen Fatih Terim'in cuma günü Florya'da işbaşı yaptığını söyledi. Albayrak, "Yardımcılarla bir araya geldi. 'Ne zaman idmanlara başlarız' diye görüşüldü. Gelecekle ilgili konuları tartışıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" dedi.
ADA'DAN WESLEY İDDİASI
İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Sun, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa formasını giyen Brezilyalı forvet Wesley'in peşinde. Sambacı takımı küme düşerse ayrılık kararı alacak.
ADA'DAN WESLEY İDDİASI
İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Sun, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa formasını giyen Brezilyalı forvet Wesley'in peşinde. Sambacı takımı küme düşerse ayrılık kararı alacak.