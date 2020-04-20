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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    Fatih Terim Florya’da!

    Tamamen iyileşen tecrübeli hocanın cuma günü tesislere giderek yardımcılarıyla bir araya geldiği ortaya çıktı. İşte Takvim Gazetesi’nin 20 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Ve Terim Florya’da!
    Abdurrahim Albayrak, kendisini gibi coronayı yenen Fatih Terim'in cuma günü Florya'da işbaşı yaptığını söyledi. Albayrak, "Yardımcılarla bir araya geldi. 'Ne zaman idmanlara başlarız' diye görüşüldü. Gelecekle ilgili konuları tartışıyoruz. Geliriniz olmayacak, gideriniz çok fazla olacak. Bunların hesabını, kitabını yapıyoruz" dedi.




    'DAN WESLEY İDDİASI
    İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Sun, Trabzonspor ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Habere göre Bordo-Mavililer, Aston Villa formasını giyen Brezilyalı forvet 'in peşinde. Sambacı takımı küme düşerse ayrılık kararı alacak.
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