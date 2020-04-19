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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    ’ten camiaya imalı mesaj: İnsan evinden mal çalar mı!

       Başkanı , Beşiktaş’ı gözlerinin nuru gibi yönetmeleri gerektiğini söyledi. Divan Başkanı, “İnsan evinden hırsızlık yapıp mal çalar mı?” ifadelerini kullandı.

    İnsan evinden mal çalar mı!
    Beşiktaş Başkanı , Instagram hesabına konuştu. Beşiktaş'ı evleri gibi yönetmeleri gerektiğini söyleyen Tevfik Yamantürk, "İnsan evinden hırsızlık yapar mal çalar mı? Gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Bakmayanın bu camiada işi olmamalı. Ama bu işlerin içinden çıkacağız" ifadesini kullandı.



    ÖNCE OKSİJEN ALMAMIZ GEREKİR
    Önce oksijen alıp yaşamaları gerektiğini belirten Yamantürk, "Karar verici ben olsam genç takımla çıkarım. Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Fantezi peşinde koşamayız. Böyle bir düzen olamaz. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha kolaydır" diye konuştu.
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