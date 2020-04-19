Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Instagram hesabına konuştu. Beşiktaş'ı evleri gibi yönetmeleri gerektiğini söyleyen Tevfik Yamantürk, "İnsan evinden hırsızlık yapar mal çalar mı? Gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Bakmayanın bu camiada işi olmamalı. Ama bu işlerin içinden çıkacağız" ifadesini kullandı.
ÖNCE OKSİJEN ALMAMIZ GEREKİR
Önce oksijen alıp yaşamaları gerektiğini belirten Yamantürk, "Karar verici ben olsam genç takımla çıkarım. Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Fantezi peşinde koşamayız. Böyle bir düzen olamaz. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha kolaydır" diye konuştu.
ÖNCE OKSİJEN ALMAMIZ GEREKİR
Önce oksijen alıp yaşamaları gerektiğini belirten Yamantürk, "Karar verici ben olsam genç takımla çıkarım. Biz şu anda çalışanlarımıza taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz. Fantezi peşinde koşamayız. Böyle bir düzen olamaz. Bizim durumumuz diğerlerinden daha iyi. Borcu yönetmek serveti yönetmekten daha kolaydır" diye konuştu.