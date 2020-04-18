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    • Spor
    • 18.04.2020 17:53
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    • 18.04.2020 17:53
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    sporlu 'den alkışlanacak hareket

    TFF 1. Lig ekiplerinden spor forması giyen tecrübeli futbolcu 'den anlamlı hareket. Selçuk Şahin, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olan ailelere Türk Kızılayı aracılığıyla 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

    Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket

    sporlu futbolcu , Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı. Türk Kızılay Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

    Haberler Spor Bursasporlu Selçuk Şahin'den alkışlanacak hareket
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