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Gözler Fatih Terim'e çevrildi! Galatasaray'da yönetim harekete geçti

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler, futbolcular ve teknik ekiplerle görüşerek ücretlerinde indirim talep ediyor. Bu doğrultuda çalışma yürüten Galatasaray da takımın bütçesini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim pazartesi gününden itibaren futbolcular ve teknik heyetle görüşmelere başlarken, gözler yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim'e çevrildi. İşte detaylar...

19.04.2020 08:45 - Son Güncelleme: 19.04.2020 08:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





