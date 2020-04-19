Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.04.2020 10:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2020 10:44
    ABONE OL

    Son dakika i | Fenerbahçe'den bombası

    Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan 'de masaya uzun yıllardır Başakşehir forması giyen ismi geldi. Başarılı futbolcu için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği iddia edildi.

    Fenerbahçe'den Edin Visca bombası

    Şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve kaliteli bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçmiş yıllarda da ilgilendiği Edin Visca'yı yeniden gündemine aldı. Başkan Ali Koç'un, takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.

    Yeni sezonda kanat bölgesine transfer yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Geçen sezon da gündeme gelen Boşnak yıldız için bu kez bizzat Başkan Ali Koç devreye girecek. Koç'un takımda görmeyi çok istediği Visca için bizzat Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceği belirtildi.

    OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK
    Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.
    Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Edin Visca bombası
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri