OYUNCU SATARAK KAYNAK OLUŞTURACAK

Visca'nın da Fenerbahçe'yi istemesi ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması, transferde belirleyici rol oynayacak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu satarak Visca için kaynak oluşturmayı hedefliyor. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon turuncu-lacivertli takımda 39 maçta 14 gol attı ve 13 de asist yaptı.