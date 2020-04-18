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    • 18.04.2020 15:24
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    • 18.04.2020 15:24
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    lu Sörloth'un transferi için ilk açıklama | ve Sevilla...

    formasıyla şimdiye dek 30 müsabakada rol alan ve 19 gol 8 asistle oynayan bu sezon hem Süpere Lig'in flaş isimlerinden biri haline geldi hem de Avrupa devlerinin radarına girdi. Avrupa'nın pek çok kulübü ile adı anılan Sörloth'un transferi için ise resmi açıklama geldi.

    Sörloth'un transferi için ilk açıklama

    'a geldiği günden bu yana Süper Lig'de adeta tozu dumana katan ve bordo mavilileri zirveye taşıyan , adını dünya devlerinin transfer listesine yazdırmayı başarmıştı. Sörloth için , Napoli, , Sevilla gibi kulüplerin devreye girdiği aktarılmıştı..

    Konu ile ilgili Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Mundo Deportivo'ya röportaj verirken, merak edilen o soruya cevap verdi.

    RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

    Fotomaç'ın haberine göre; Norveçli menajer yaptığı açıklamada, "Alex'e büyük bir ilgi var, bu doğru. Ancak şimdilik, Real Madrid ve Sevilla'dan resmi teklif gelmedi." dedi.

    "6 MİLYONLUK SEÇENEK KAÇINILMAZ"

    Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Sörltoh'un halan Crytal Palace'in sözleşmeli futbolcusu olduğu ancak Trabzonspor'un sezon başında ekonomik bir anlaşma yaparak 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu ve bu miktarı ödemesinin kaçınılmaz olacağı aktarıldı.

    Haberler Spor Trabzonsporlu Sörloth'un transferi için ilk açıklama | Real Madrid ve Sevilla...
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