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    • 18.04.2020 14:40
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    • 18.04.2020 14:40
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    li futbolcu 'den 'a 300 gıda kolisi

    Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir sezon geçiren 'in milli oyuncusu , Türk 'ına 300 gıda kolisi bağışladı. İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, 'ta forma giyen milli futbolcu 'ın twitter hesabından yardım kampanyası başlatıp, Kızılay'a bağış yapmıştı.

    İrfan Can Kahveci'den örnek hareket!

    'ta forma giyen Milli futbolcu 'ın internet üzerinden başlattığı yardım kapsamında Süper Lig ekiplerinden 'de forma giyen Milli futbolcu Muğla Şubesi'ne 300 koli yardımda bulundu.

    Muğla Kızılay Şube Başkanı Yusuf Kayacık konuya yönelik yaptığı açıklamada, "Kızılay olarak bu süreçte üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın internet üzerinden başlattığı, futbolcular arasında çığ gibi büyüyen bir bağış kampanyasına yönelik buradayız. Merih Demiral Kızılay'a bağış yaparak Kızılay eliyle bu süreçte sıkıntı çeken vatandaşlara destek oldu. Bu çağrıya milli futbolcular destek verdi. Ardından Milli futbolcu, Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci Muğla'ya 300 koli gönderdi. Koliler bugün Köyceğiz kırsalında dağıtılmaya başlandı. İrfan Can Kahveci sayesinde 300 aileye yardım elini uzatmış olacağız. Milli futbolcumuza ve bu kampanyaya katılan tüm futbolculara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Haberler Spor Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Kızılay'a 300 gıda kolisi
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