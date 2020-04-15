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    • Spor
    • 15.04.2020 Gazete
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    Podolski: Ligde kalan 8 maç mutlaka oynansın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'un yıldız oyuncusu Podolski ligde kalan 8 maçın mutlaka oynatılması gerektiğini savundu. İşte haberin detayları ve 15 Nisan tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Ligde kalan 8 maç mutlaka oynansın
    Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Podolski ligde kalan 8 maçın mutlaka oynatılması gerektiğini savundu. Yıldız oyuncu, "Ancak şartların daha iyi olmasını beklememiz gerekir. Ligin şu anda tescil edileceğini sanmıyorum. 'un bu şekilde şampiyon ilan edilmesi çok yanlış olur" ifadesini kullandı.

    TURGAY BÜYÜKKARCI YENİDEN ADAY OLACAK
    Karşıyaka Spor Kulübü'nde 20 Ocak 1918'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizde kulüp ekonomik açıdan moral ve tesis anlamında büyük sıkıntıdaydı. 1.5 sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk. Haziran ayında yeniden adaylığımı koyacağım" dedi.



    YETENEĞİNİ BİLGİSAYARDA SERGİLEYECEK
    Cedi Osman, Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke ''Thaldrin'' Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okuyacak. 8 oyuncu sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap verenler arasından seçilecek. Mücadele 16 Nisan'da saat 19.00'da canlı yayınlanacak.



    OULARE'YE     MANGAL CEZASI
    Belçikalı futbolcu Obbi Oulare arkadaşlarıyla mangal yaparak salgın dönemi kurallarına uymadığı için 250 bin Euro para cezasına çarptırıldı.



    WESTBROOK'TAN     BÜYÜK JEST
    Houston Rockets'ta oynayan Russel Westbrook corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören 650 ihtiyaç sahibi çocuğa bilgisayar bağışladı.



    DENİZLİ ÖZGÜR ÇEK'LE ON İKİDEN VURDU
    Ocak ayında Kasımpaşa'dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor'dan Onazi ile Bodrumspor'dan Muhammed Özkal'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu. Özgür'ü, 6 maçta 259 dakika ile Onazi takip etti



    NANDO     DE COLO'YA BÜYÜK ONUR
    Euroleague'de 2010 ila 2020 yılları arasındaki performansları kapsayan Son 10 Yılın Takımı'na seçilen oyuncular hafta hafta açıklanmaya devam ediyor. Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Navarro, Luka Doncic ve Milos Teodosic'in ardından duyurulan son isim Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo oldu.

    FUTBOLUN HEYECANI ARTIK KALMADI
    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, coronaviürüsün futbolun heyecanını kaybettirdiğini söyledi. İnsan sağlığını korumanın en büyük görev olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Yeni kararlar, sporcu psikolojisi düşünerek alınmalı. Ayrıca tüm kulüplerde altyapıya yönelim olacak" ifadesini kullandı.

    GÜNAY'DAN İYİ HABER
    Coronavirüs tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu olan G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, durumunun iyi olduğunu açıkladı.



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