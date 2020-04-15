Podolski: Ligde kalan 8 maç mutlaka oynansın (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Podolski ligde kalan 8 maçın mutlaka oynatılması gerektiğini savundu. Yıldız oyuncu, "Ancak şartların daha iyi olmasını beklememiz gerekir. Ligin şu anda tescil edileceğini sanmıyorum. Trabzonspor'un bu şekilde şampiyon ilan edilmesi çok yanlış olur" ifadesini kullandı.
TURGAY BÜYÜKKARCI YENİDEN ADAY OLACAK
Karşıyaka Spor Kulübü'nde 20 Ocak 1918'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizde kulüp ekonomik açıdan moral ve tesis anlamında büyük sıkıntıdaydı. 1.5 sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk. Haziran ayında yeniden adaylığımı koyacağım" dedi.
CEDİ OSMAN YETENEĞİNİ BİLGİSAYARDA SERGİLEYECEK
Cedi Osman, Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke ''Thaldrin'' Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okuyacak. 8 oyuncu sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap verenler arasından seçilecek. Mücadele 16 Nisan'da saat 19.00'da canlı yayınlanacak.
OULARE'YE MANGAL CEZASI
Belçikalı futbolcu Obbi Oulare arkadaşlarıyla mangal yaparak salgın dönemi kurallarına uymadığı için 250 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
WESTBROOK'TAN BÜYÜK JEST
Houston Rockets'ta oynayan Russel Westbrook corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören 650 ihtiyaç sahibi çocuğa bilgisayar bağışladı.
DENİZLİ ÖZGÜR ÇEK'LE ON İKİDEN VURDU
Ocak ayında Kasımpaşa'dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor'dan Onazi ile Bodrumspor'dan Muhammed Özkal'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu. Özgür'ü, 6 maçta 259 dakika ile Onazi takip etti
NANDO DE COLO'YA BÜYÜK ONUR
Euroleague'de 2010 ila 2020 yılları arasındaki performansları kapsayan Son 10 Yılın Takımı'na seçilen oyuncular hafta hafta açıklanmaya devam ediyor. Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Navarro, Luka Doncic ve Milos Teodosic'in ardından duyurulan son isim Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo oldu.
FUTBOLUN HEYECANI ARTIK KALMADI
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, coronaviürüsün futbolun heyecanını kaybettirdiğini söyledi. İnsan sağlığını korumanın en büyük görev olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Yeni kararlar, sporcu psikolojisi düşünerek alınmalı. Ayrıca tüm kulüplerde altyapıya yönelim olacak" ifadesini kullandı.
GÜNAY'DAN İYİ HABER
Coronavirüs tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu olan G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
TURGAY BÜYÜKKARCI YENİDEN ADAY OLACAK
Karşıyaka Spor Kulübü'nde 20 Ocak 1918'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Turgay Büyükkarcı, "Biz göreve geldiğimizde kulüp ekonomik açıdan moral ve tesis anlamında büyük sıkıntıdaydı. 1.5 sene içinde mali disiplini sağladık ve kanamayı durdurduk. Haziran ayında yeniden adaylığımı koyacağım" dedi.
CEDİ OSMAN YETENEĞİNİ BİLGİSAYARDA SERGİLEYECEK
Cedi Osman, Red Bull Gaming Ground @HOME çatısı altında ünlü yayıncı Berke ''Thaldrin'' Demir'e karşı 1v1 ve 5v5 modlarında meydan okuyacak. 8 oyuncu sosyal medya hesaplarından sorulacak sorulara doğru cevap verenler arasından seçilecek. Mücadele 16 Nisan'da saat 19.00'da canlı yayınlanacak.
OULARE'YE MANGAL CEZASI
Belçikalı futbolcu Obbi Oulare arkadaşlarıyla mangal yaparak salgın dönemi kurallarına uymadığı için 250 bin Euro para cezasına çarptırıldı.
WESTBROOK'TAN BÜYÜK JEST
Houston Rockets'ta oynayan Russel Westbrook corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören 650 ihtiyaç sahibi çocuğa bilgisayar bağışladı.
DENİZLİ ÖZGÜR ÇEK'LE ON İKİDEN VURDU
Ocak ayında Kasımpaşa'dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor'dan Onazi ile Bodrumspor'dan Muhammed Özkal'ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu. Özgür'ü, 6 maçta 259 dakika ile Onazi takip etti
NANDO DE COLO'YA BÜYÜK ONUR
Euroleague'de 2010 ila 2020 yılları arasındaki performansları kapsayan Son 10 Yılın Takımı'na seçilen oyuncular hafta hafta açıklanmaya devam ediyor. Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Navarro, Luka Doncic ve Milos Teodosic'in ardından duyurulan son isim Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo oldu.
FUTBOLUN HEYECANI ARTIK KALMADI
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, coronaviürüsün futbolun heyecanını kaybettirdiğini söyledi. İnsan sağlığını korumanın en büyük görev olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Yeni kararlar, sporcu psikolojisi düşünerek alınmalı. Ayrıca tüm kulüplerde altyapıya yönelim olacak" ifadesini kullandı.
GÜNAY'DAN İYİ HABER
Coronavirüs tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu olan G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, durumunun iyi olduğunu açıkladı.