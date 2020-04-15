İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Yıldız yağacak
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, girişimleri hızlandırdı. Falcao'nun ayrılması durumunda oluşacak boşluğu bir süper yıldızla kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte transfer listesi belli oldu. İşte detaylar...
15.04.2020 09:17
- Son Güncelleme: 15.04.2020 09:17
Corona virüsü nedeniyle futbola verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılılarda gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de başka yıldızları aynı şekilde bitirmeye çalışıyor.
Radamel Falcao'nun ayrılığı sonrası için hazırlık yapan Galatasaray yönetiminin adının Hulk'la anılması bile Avrupalı menajerleri harekete geçirdi.
İlk olarak Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.
Juventus'un göndermek istediği Higuain, Napoli ile sözleşmesi biten Mertens, adı son dönemde Fenerbahçe ile anılan Cavani de menajerler tarafından Galatasaray'ın önüne getirilen isimler oldu.
Bu isimler heyecan yaratsa da "Bir daha kariyere para ödemeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in aklında şimdilik genç adaylar var.