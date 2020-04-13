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    • 13.04.2020 10:23
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    20 kulüp lu 'un peşinde! Tam 30 milyon Euro...

    'de lider durumda bulunan 'un bu başarısındaki en büyük paya sahip olan isimlerden biri şüphesiz . Performansıyla Avrupa devlerininde radarına giren Sörloth için 20 Avrupa kulübü devrede. Trabzonspor'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı.

    20 takım onun peşinde! Tam 30 milyon Euro...

    'de lider durumda bulunan 'u sırtlayan isimlerden biri olan . Norveçli attığı gollerle bordo-mavili ekibi taşırken, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı.

    Alman fussballs sitesi, Alexander Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Norveçli golcünün opsiyonunu elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı.

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    Alman sitesi, bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'un 'in gelecek sezon ilk hedefinin olduğunu belirtti.

    Sörloth'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

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