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    • 13.04.2020 13:21
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    Corona virüs tedavisi gören Başkanı taburcu oldu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, spor camiasını da vurmuş, Başkanı , corona virüse yakalanmıştı. Bir süredir hastanede tedavisine devam edilen Göksel Gümüşdağ'dan son dakika haberi geldi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ taburcu oldu.

    Resmen açıkladı! Koronaya yakalanmıştı

    Başkanı 'ın 21 gün süren koronavirüs tedavisi tamamlandı. Bugün taburcu olan Gümüşdağ, tedavi süresince gelen destek mesajlarına kulübün resmi sitesi üzerinden teşekkür etti. Medipol Başakşehir'in resmi sayfası üzerinden açıklama yapan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

    21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.

    Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim.

    Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.

    Göksel GÜMÜŞDAĞ

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