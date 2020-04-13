Galatasaray'dan 20 milyon euroluk hamle

Koronavirüsünün neden olduğu olumsuz ekonomik etkileri azaltmaya çalışan Galatasaray, yeni sezon stratejisini belirledi. Sarı-kırmızılı takımda yapılan planlamaya göre 122 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın elini rahatlatacak o detay...

Futbolcularına 49.5 milyon Euro garanti ücret taahhüdü veren Galatasaray'da teknik heyetle birlikte 2019-20 sezonu A Takım maliyeti 80 milyon Euro'yu buluyor. Yeni sezonda bütçeyi düşürmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüpte pahalı transfer dönemi sona erdi. Başta Falcao ve Feghouli olmak üzere yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan Galatasaray yönetiminin elini sözleşmesi sona erecek oyuncular rahatlatacak.