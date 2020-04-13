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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Çalışmalarına evde devam eden sporcular, idman görüntülerine ek olarak günlük yaşantılarından da kesitleri takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Çalışmalarına evde devam eden sporcular, idman görüntülerine ek olarak günlük yaşantılarından da kesitleri takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaşıyor.



    IBRAHIMOVIC
    Yıldız futbolcu, Pogba'nın meydan okumasına yanıt verdi. Topu topuğuyla çöp kutusuna gönderdi.



    UMUT NAYİR
    Beşiktaşlı futbolcu lige verilen arada resme merak sardı. İlk çalışmasını instagram'da paylaştı



    MORATA
    Atletico'nun golcüsü, takipçisinin "Evde kal" yorumuna "Zaten evdeyim" diyerek yanıt verdi.



    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
    Çalışmalarını evinde sürdüren milli futbolcu, takipçilerine "Evde kal" diyerek seslendi.



    RONALDO
    Juventuslu futbolcu, ailesi ile birlikte hristiyan takipçilerinin Paskalya bayramını kutladı.

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