Spor dünyasında corona günlüğü

Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs sebebiyle hayatlarına evlerinde devam eden sporcular, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Çalışmalarına evde devam eden sporcular, idman görüntülerine ek olarak günlük yaşantılarından da kesitleri takipçileri ile sosyal medya üzerinden paylaşıyor.Yıldız futbolcu, Pogba'nın meydan okumasına yanıt verdi. Topu topuğuyla çöp kutusuna gönderdi.Beşiktaşlı futbolcu lige verilen arada resme merak sardı. İlk çalışmasını instagram'da paylaştıAtletico'nun golcüsü, takipçisinin "Evde kal" yorumuna "Zaten evdeyim" diyerek yanıt verdi.Çalışmalarını evinde sürdüren milli futbolcu, takipçilerine "Evde kal" diyerek seslendi.Juventuslu futbolcu, ailesi ile birlikte hristiyan takipçilerinin Paskalya bayramını kutladı.