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    • 12.04.2020 23:15
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    • 12.04.2020 23:15
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    'dan kulüplere yeni bir dönemi müjdesi

    (Kovid-19) salgını nedeniyle ligleri ertelenirken, birçok kulüp yöneticisi ve taraftar sözleşmesi bitmek üzere olan futbolcularının durumlarını merak ediyordu. Denetleme Kurulu Başkanı , "Üçüncü bir dönemi görebiliriz" dedi.

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    salgınının vurduğu da liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, dönemlerinin nasıl oluşturulacağı da merak ediliyordu. Denetleme Kurulu Başkanı bu konuyla ilgili kulüplere müjdeli haberi verdi.

    SÖZLEŞMELER GEÇ SONA ERECEK
    Almanya'da bir televizyon programına konuk olan FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    FIFA'nın kulüpleri de mağdur etmek istemediğini belirten Kitching, gelecek sezonun programı belli olduktan sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.

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