Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.04.2020 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 18:20
    ABONE OL

    'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi hayatını kaybetti

    'nin efsane futbolcularından "" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

    Chelsea'nin efsane kalecisi hayatını kaybetti!

    'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti.

    ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

    İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

    Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 'nı kazanmıştı.



    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Chelsea'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti hayatını kaybetti
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri