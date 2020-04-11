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    • 11.04.2020 10:20
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    MHK'dan  ile  maçı itirafı: Skrtel - Nwakaeme pozisyonu penaltıydı

    Süper Lig'in 26. haftasında  ile  karşı karşıya gelmiş, 1-1 sona eren maçta skandal bir karar alınmış, Başakşehirli Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çekip indirmesine rağmen, Bordo-mavili ekibin penaltısı verilmemişti.  Başkanı  pozisyonla ilgili olarak günler sonra bir itirafta bulundu. Zekeriya Alp 'Başakşehirli Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve sarı kart. VAR buna müdahale etmeliydi.' dedi. İşte flaş itirafın ayrıntıları...

    MHK Trabzonspor'un hakkının yendiğini itiraf etti!

    Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren - Başakşehir maçında skandal bir karar imza atılmış, bordo-mavililerin net penaltısı verilmemişti. Hakem , Skrtel'in ceza alanı içinde Karadeniz devinin Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'yi formasından çekerek düşürdüğü pozisyonu 'es' geçerek net penaltıyı vermemiş, VAR hakemi da Aydınus'u uyarmamıştı. Ardından bordo-mavili yönetim ve taraftarlar hakemlere sert tepki göstermişlerdi. İşte bu tepkinin ne kadar haklı olduğu bizzat MHK'nin içinden teyit edilmiş oldu.



    ZEKERİYA ALP'TEN İKİNCİ İTİRAF

    Fotomaç'ın haberine göre; MHK Başkanı 'in onayıyla hakemler icin hazırlanan eğitim paketinde pozisyon için net penaltı ve sarı kart yorumu yapıldı. MHK aynı zamanda VAR hakeminin maçın hakemine, bu tip abartılı formadan çekme pozisyonlarında mutlaka müdahale etmesini beklediklerini ifade etti.

    Hatırlanacağı gibi ligin 16 .haftasında oynanan ve 'ın yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kartal'ın verilmeyen penaltıları için hakemi haksız bulan ve bunu kamuoyuyla paylaşan MHK Başkanı Alp, bu sezon ikinci kez bir takımın net penaltısının verilmediği yönünde itirafta bulunmuş oldu.



    ÜST ÜSTE HATALAR
    Aydınus aynı maçta ilk olarak 10. dakikada tehlikeli bölgede Ponck'un Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastığı pozisyonu görmemişti.

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