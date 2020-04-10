Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı olan 31 şehir hangisi?

Sokağa çıkma yasağı olan 31 şehir hangisi? İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, bu gece saat 00.00'dan itibaren 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını, yasaktan muaf tutulacak kişi, kurum, kuruluş, işletme ve iş yerlerini paylaştı. Peki, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte o iller...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.