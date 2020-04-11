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    • 11.04.2020 22:25
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    Teniste 'nın kadınlar turnuvası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

    Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

    Teniste bir turnuva daha ertelendi

    Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

    Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.

    Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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