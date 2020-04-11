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    • 11.04.2020 16:14
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    'dan kararı! Sözleşme teklif edilecek, maaşı düşürülecek

    Hem Türk futbol tarihine hem de tarihine adını yazdıran için Sarı-kırmızılılar'dan flaş karar. Galatasaray’da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40’ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek. Bir yanda da maaşı düşürülecek. İşte detaylar.

    Sözleşme teklif edilecek, maaşı düşürülecek

    Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu günden beri kalitesiyle Türk futbolunun tarihini değiştiren uzun seneler oynamak istiyor. Yaptığı röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı efsane isme da yeni sözleşme önerecek. Kontratın detayları belli oldu.

    TERİM ONU İSTİYOR

    Teknik direktör uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim de kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.

    MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK

    Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon euro'luk bir gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanlık pazubandını takan tecrübeli eldivene yeni sözleşmesinde daha düşük bir rakam önerecek.

    Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon euro'dan uzatmayı planladığı öğrenildi. Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon euro'nun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.

    FERNANDO MUSLERA BU SEZON NE YAPTI?

    Maç: 25
    Gol yemediği maç: 12
    Topu oyuna sokma: %87
    Yediği gol: 19
    Ceza sahası içinden yediği gol: 18/40
    Ceza sahası dışından yediği gol: 1/38
    Kurtarış yüzdesi: %80
    Ceza sahası içinden kurtarış: %69
    Ceza sahası dışından kurtarış: %97

    GALATASARAY KARİYERİNDE KAZANDIĞI KUPALAR
    Şampiyonluk (5): 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19
    Türkiye Kupası (4): 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19
    Süper Kupa (5): 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2019-20

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