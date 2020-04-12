Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi. Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.