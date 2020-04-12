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    • 12.04.2020 09:36
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    'dan bomba hamle! Genç yıldızlar için çalışma başladı

    Lige verilen koronavirüs arasında önümüzdeki yılın kadro planlamasını yapan , teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadroyu gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yeni sezon için PSG'nin genç yıldızı Adil Aouchiche ile ciddi şekilde ilgilenen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon sonu transfer dönemi için 2 genç yıldızı daha listesine aldı.

    Galatasaray'dan bomba hamle

    Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi. Kudus'un Nordsjaelland, Bukari'nin ise Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile çıktığı, Terim'in sezon sonunda iki Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor.

    Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Kudus, bu sezon 19 maça çıktı. 9 gol, 1 asisti var. Nordsjaelland ile sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek.


    Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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