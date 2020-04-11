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    • 11.04.2020 14:52
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    Son dakika: Eski hakemlerden hayatını kaybetti! 'den açıklama

    Son dakika haberi... kokartlı eski hakemlerden , 81 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, "İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben 'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Spor camiasını yasa boğan ölüm

    Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, "Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem İlyas Ayan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Merkez Hakem Kurulu üyeliği de yapan İlyas Ayan, TFF Adana Bölge Müdürlüğü görevinde de bulundu. İlyas Ayan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Merhum İlyas Ayan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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