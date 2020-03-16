Trabzonspor - Başakşehir maçında taraftarı çıldırtan kararlar!

Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Fırat Aydınus'un kararları çok tartışıldı.
ÜST ÜSTE HATALAR
Aydınus ilk olarak 10. dakikada tehlikeli bölgede Ponck'un Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastığı pozisyonu görmedi.
PENALTIYI ES GEÇTİ
32. dakikada ise Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyonda 'devam' diyen Aydınus, net bir penaltıyı es geçti. VAR da devreye girmedi.
ERMAN TOROĞLU: NET PENALTI!
Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyon için A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Net penaltı. Hakem skandal bir karar verdi" dedi.
ÜST ÜSTE HATALAR
Aydınus ilk olarak 10. dakikada tehlikeli bölgede Ponck'un Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastığı pozisyonu görmedi.
PENALTIYI ES GEÇTİ
32. dakikada ise Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyonda 'devam' diyen Aydınus, net bir penaltıyı es geçti. VAR da devreye girmedi.
ERMAN TOROĞLU: NET PENALTI!
Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyon için A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Net penaltı. Hakem skandal bir karar verdi" dedi.
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