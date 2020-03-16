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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    Trabzonspor - Başakşehir maçında taraftarı çıldırtan kararlar!

    32’de Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çektiği pozisyonda Aydınus penaltıyı vermedi. Ponck’un ’ün ayağına bastığı pozisyonuda görmedi.

    Çıldırtan kararlar!
    Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem 'un kararları çok tartışıldı.




    ÜST ÜSTE HATALAR
    Aydınus ilk olarak 10. dakikada tehlikeli bölgede Ponck'un 'ün ayağına bastığı pozisyonu görmedi.



    PENALTIYI ES GEÇTİ
    32. dakikada ise Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyonda 'devam' diyen Aydınus, net bir penaltıyı es geçti. VAR da devreye girmedi.



    ERMAN TOROĞLU: NET PENALTI!
    Nwakaeme'nin Skrtel tarafından çekildiği pozisyon için A Spor yorumcusu , "Net penaltı. Hakem skandal bir karar verdi" dedi.

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