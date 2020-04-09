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    • 09.04.2020 10:50
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    • 09.04.2020 10:50
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    Telefon numarasını paylaşan 'dan rekor! 40 saatte...

    Tenis kariyerini sonlandırdığını açıklayan da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiriyor. Maria Sharapova, karantina günlerinde hayranlarına telefon numarasını vermiş ve bu durum gündem olmuştu. Sharapova'dan bu hamle sonrası şaşırtan bir açıklama geldi. 32 yaşındaki Sharapova 40 saatte kaç mesaj aldığını açıkladı.

    Maria Sharapova'dan rekor! 40 saatte...

    Tenis kariyerini noktalayan , karantina günlerinde hayranlarına telefon numarasını vermiş ve bu durum gündem olmuştu. Shrapova, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir numara verdi. Maria Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, Maria ile sohbet etme şansı buldu.

    Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sharapova, telefon numarasını verdikten sonra 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ve takip etmekte zorlandığını söyledi.

    Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı. Şubatta profesyonel tenisi bırakan Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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