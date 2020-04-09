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    • 09.04.2020 08:26
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    Galatasaray istemişti, 'ye geliyor! Transferde son dakika gelişmesi

    Galatasaray'ın uzun bir süre peşinden koştuğu ancak anlaşmaya varamadığı 'ın önümüzdeki sezon forması giyeceği iddia edildi. Ganalı sol bek ile Hoffenheim'ın da ilgilendiği ancak başarılı ismin tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı belirtildi.

    Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'ye geliyor

    Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. İnter'den sezon sonunda ayrılacağı açıklanan Ganalı bekin tercihini Fenerbahçe'den yana yapacağı iddia edildi. İşte transfere dair detaylar...

    Fenerbahçe'nin transferde öncelikli mevkilerinden birisi sol bek olacak. Bu kapsamda listeye alınan Kwadwo Asamoah'nın transferde tercihini Türk ekibinden yana kullanabileceği belirtildi.

    İnter'den sezon sonunda ayrılması beklenen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncunun, orta sıralar için mücadele eden bir takımdansa Fenerbahçe gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi daha doğru bulduğu ifade edildi. Asamoah, İnter'de bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada, 1 asist yaptı. İtalyan temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi var ancak gitmesine izin verileceği belirtiliyor.

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