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    • 09.04.2020 15:03
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    • 09.04.2020 15:03
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    'dan sürpriz hamle! Feghouli'nin yerine Mısırlı yıldız geliyor

    Süper Lig'e verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, sarı-kırmızılı ekibin Feghouli'nin yerine bir dönem Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi transfer etmek istediğini iddia etti.

    Sürpriz hamle! Feghouli'nin yerine Mısırlı yıldız geliyor

    ü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından takımlar yeni sezon için planlama yapmaya başladı. Kulüpler gelecek sezon için transfer politikalarını da belirlemiş durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan takımlardan olan da yeni sezonda kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

    KASIMPAŞA'DAN GİTMİŞTİ
    Fransız gazeteci Manu Lonjon sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir bilgi paylaştı. Lonjon, daha önce adı Beşiktaş'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile Galatasaray'ın görüşmeleri ilerlettiğini ve 'nin takımdan ayrılması durumunda yıldız ismin kadroya katılacağını iddia etti.

    25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yeni takımıyla 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

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