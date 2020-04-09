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Avrupa'da corona virüsünün yayılmasına bu Şampiyonlar Ligi maçı neden olmuş! İşte o gerçek

Çin'den dünyaya yayılan kimi çevrelerce 'Çin virüsü' olarak adlandırılan corona virüsün yeni merkezi Avrupa. Özellikle İtalya ve İspanya'da büyük yıkıma neden olan koron virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve ülkelerin tüm ligleri ertelenmişti. Ancak virüsün kıtaya yayılmasında sürpriz bir iddia ortaya atılmış, bir Şampiyonlar Ligi maçının neden olduğu öne sürülmüştü. İşte o gerçek.

09.04.2020 11:22 - Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





