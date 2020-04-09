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Avrupa'da corona virüsünün yayılmasına bu Şampiyonlar Ligi maçı neden olmuş! İşte o gerçek
Avrupa'da corona virüsünün yayılmasına bu Şampiyonlar Ligi maçı neden olmuş! İşte o gerçek
Çin'den dünyaya yayılan kimi çevrelerce 'Çin virüsü' olarak adlandırılan corona virüsün yeni merkezi Avrupa. Özellikle İtalya ve İspanya'da büyük yıkıma neden olan koron virüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve ülkelerin tüm ligleri ertelenmişti. Ancak virüsün kıtaya yayılmasında sürpriz bir iddia ortaya atılmış, bir Şampiyonlar Ligi maçının neden olduğu öne sürülmüştü. İşte o gerçek.
09.04.2020 11:22
- Son Güncelleme: 09.04.2020 11:22
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından dünyaya yayılan ve pandemi ilan edilen corona virüsü, hala can almaya devam ediyor. Tüm dünyada neredeyse tüm etkinlikleri durduran bu salgın, şu sıralar Avrupa kıtasında daha fazla etki gösteriyor.
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Avrupa'da özellikle İtalya ve İspanya'da beklenmedik şekilde artan vakalar ve ölümleri virüsün bu ülkelerde neden daha fazla görüldüğü yönünde soruların sorulmasına neden olmuş ve ortaya çıkan tabloda sebep olarak Şampiyonlar Ligi müsabakası gösterilmişti. İşte trajik öykünün ayrıntıları...
Uğur Meleke, Avrupa'da corona virüsünün yayılmasına neden olduğu iddia edilen Atalanta-Valencia maçına ilişkin şunları kaleme aldı...
Futbol aşığı bu kentte 10 binden fazla korona vakası, 2 bin 500'e yakın da ölüm var. Bu şehrin Avrupa'da korona virüsün merkezi olarak anılacak noktaya gelmesinde de başrolü futbolun oynamış olması trajik gerçekten.
Atalanta, Avrupa'nın 5 büyük liginin maç başına en fazla şut atan takımı. Aynı zamanda Bayern Münih'ten sonra maç başına en fazla gol bulan da onlar.