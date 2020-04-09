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    • 09.04.2020 22:42
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    Messi 'dan ayrılıyor mu? iddialarıyla ilgili konuştu

    İspanya La Liga ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanladı. Yıldız isimn ülkesinin takımına gideceği yönündeki haberin de yalan olduğunu belirterek, "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor." ifadesini kullandı.

    Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

    İspanya La Liga ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

    Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağına ilişkin bir haberi paylaşarak, "yalan haber" yorumunu yaptı.

    "ÇOK ŞÜKÜR BUNLARA KİMSE İNANMIYOR"
    Arjantinli futbolcu, ülkesinin takımına gideceği yönündeki haberin de yalan olduğunu belirterek, "Çok şükür bunlara kimse inanmıyor." ifadesini kullandı.

    32 yaşındaki oyuncu, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'ya kefalet bedelini ödemesi için para verdiği haberlerinin de asılsız olduğunu belirtti.

    Messi'nin kulüp yönetimi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

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