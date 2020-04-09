FIBA, EuroBasket 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı. Ayrıca FIBA Olimpiyat Elemeleri de 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
FIBA, EuroBasket 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı. Ayrıca FIBA Olimpiyat Elemeleri de 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.