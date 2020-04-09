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    • 09.04.2020 18:00
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    Son dakika haberi | Avrupa Basketbol Şampiyonası ( 2021) corona virüs yüzünden ertelendi

    Bir spor organizasyonu daha corona virüs yüzünden sekteye uğradı... Uluslararası Basketbol Federasyonu () bir son dakika açıklaması yaptı. FIBA, 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı ve yeni organizasyon tarihlerini paylaştı.

    Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi

    , 2021'i 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı. Ayrıca FIBA Olimpiyat Elemeleri de 22 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

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