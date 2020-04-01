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    • Spor
    • 01.04.2020 Gazete
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    istedi maaşlar indirildi

    'da futbolcular, personel maaşının ödenebilmesi için maaşlarında bir süreliğine %70'lik indirime giderken, bu fedakarlığın öncüsünün olduğu ortaya çıktı.

    Lionel Messi istedi maaşlar indirildi
    Barcelona'da futbolcular, personel maaşının ödenebilmesi için maaşlarında bir süreliğine %70'lik indirime giderken, bu fedakarlığın öncüsünün olduğu ortaya çıktı. Kulüp başkanı Bartemou, "İndirim teklifini biz değil. Messi yaptı" diyerek Arjantinli yıldızın yüklü miktardaki alacaklarından vazgeçmesinin yanı sıra arkadaşlarını da bu konuda ikna ettiğini duyurdu. Messi bu hareketi ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

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