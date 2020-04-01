Lionel Messi istedi maaşlar indirildi

Barcelona'da futbolcular, personel maaşının ödenebilmesi için maaşlarında bir süreliğine %70'lik indirime giderken, bu fedakarlığın öncüsünün Lionel Messi olduğu ortaya çıktı. Kulüp başkanı Bartemou, "İndirim teklifini biz değil. Messi yaptı" diyerek Arjantinli yıldızın yüklü miktardaki alacaklarından vazgeçmesinin yanı sıra arkadaşlarını da bu konuda ikna ettiğini duyurdu. Messi bu hareketi ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu.
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