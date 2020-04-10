Talisca Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Beşiktaş'ta kısa sürede ismini unutulmazlar arasına yazdıran Sambacı için harekete geçti. Çin'de yıllık 8 milyon Euro kazanan Talisca için sponsor aramaya başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, şartların oluşması durumunda yıldız oyuncuyu yeniden kiralamayı planlıyor.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve ortaya koyduğu performansla Siyah- Beyazlılar'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, Siyah- Beyazlılar ile temasa geçti. Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle Çin'e dönmek istemeyen Brezilyalı yıldız, Futboldan ve Transferden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aradı. Şu anda Çin ekibi Guanhzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, Kara Kartal'a dönmek istediğini bildirirken, maddi açıdan da ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

3 MİLYON EURO AYRILDI

Hürriyet'in haberine göre bu durum üzerine Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti. Camianın çok sevdiği 26 yaşındaki futbolcu için maddi formül aranmaya başladı. Guangzhou'da yıllık 8 milyon Euro kazanan Talisca için yönetim bütçeyi 3 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmek için sponsor arayışına şimdiden başladı. Şartların oluşması durumunda yıldız oyuncunun yeniden kiralanacağı öğrenildi.