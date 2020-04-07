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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    Kovid-19'a yakalanan Rüştü Reçber hastaneden taburcu oldu

    Covıd-19 salgını, spor dünyasına da sıçradı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber (47), 28 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Corona testi pozitif çıkan Reçber, 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

    Geçmiş olsun
    Covıd-19 salgını, spor dünyasına da sıçradı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber (47), 28 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Corona testi pozitif çıkan Reçber, 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlanan milli kaleci, dün taburcu olup evine yollandı. Eşi Işıl Reçber, sosyal medya hesabından, "Ne güzel bir gün Allah'ım sana şükürler olsun... 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu" paylaşımı yaptı.

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