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    • 07.04.2020 10:09
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    'a müjdesi! Karantinaya dayanamadı, sahaya indi

    'ın başarılı stoperi Christian , 18 Kasım 2019'da Milli Takım maçında sakatlanmıştı. Luyindama uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başladı. Kongolu oyuncu karantiaya da dayanamadı ve Florya'ya indi. Luyindama yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Karantinaya dayanamadı, sahaya indi

    'ın yıldız stoperi Christian sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

    Demokratik Kongolu stoper, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 maçta 1336 dakika sahada kalmıştı.


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