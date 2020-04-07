Galatasaray'ın yıldız stoperi Christian Luyindama sosyal medya hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.
Demokratik Kongolu stoper, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 maçta 1336 dakika sahada kalmıştı.
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