Corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüştü Reçber'in taburcu olduğunu belirtti.

Işıl Reçber'in paylaşımı şu şekilde;

Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu.

Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.

Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında.

Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.

Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım.. Evlerine, sevdiklerine kavuştur.

Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.

Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun.