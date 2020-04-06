Corona virüsüne yakalanan Rüştü Reçber'den iyi haber geldi. Efsane kalecinin eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Rüştü Reçber'in taburcu olduğunu belirtti.
Işıl Reçber'in paylaşımı şu şekilde;
Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu.
Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.
Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında.
Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.
Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım.. Evlerine, sevdiklerine kavuştur.
Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.
Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun.
Devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Teşekkürler Mücahit hoca, teşekkürler Serap hoca, teşekkürler Gülcihan hoca...
Tedavi şekline gelince; T.C. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan bir tedavi protokolu var. Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı. Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor. Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun. Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞ OLUN...
Corona virüs testi sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart günü ABD'den döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymayıp güzellik merkezine gitmiş ve savunmasıyla da tepki çekmişti.
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