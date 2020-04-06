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    • 06.04.2020 13:07
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    • 06.04.2020 13:32
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    Son dakika haberi: Corona virüs tedavisi gören hastaneden taburcu oldu

    Spor dünyasından corona virüs haberleri peş peşe gelmişti. Önce Abdurrahim Albayrak ardından derken, eşi eski milli kaleci ve 'nin efsanevi isimlerinden 'in korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Herkes Rüştü Reçber'in son sağlık durumunu merak ediyordu. Son dakika haberine göre; koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

    Korona tedavisi gören Rüştü'den haber var!

    Bir dönem ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Milli efsane kaleci 'den iyi haber geldi... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan milli eldiven, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

    TABURCU OLDU

    Corona virüsünü yenen efsane eldivenin kaldığı otelden çıktığı ve taburcu olduğu ifade edildi.

    Corona virüs testi sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi , 16 Mart günü ABD'den döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymayıp güzellik merkezine gitmiş ve savunmasıyla da tepki çekmişti.

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