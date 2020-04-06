Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kalesini koruyan Milli efsane kaleci Rüştü Reçber'den iyi haber geldi... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan milli eldiven, hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

TABURCU OLDU

Corona virüsünü yenen efsane eldivenin kaldığı otelden çıktığı ve taburcu olduğu ifade edildi.

Corona virüs testi sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart günü ABD'den döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymayıp güzellik merkezine gitmiş ve savunmasıyla da tepki çekmişti.