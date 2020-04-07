İtalya ekibi Juventus ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla milyonların sevgisini kazanan Merih Demiral, saha dışında yaptığı yardımlarla da büyük takdir topluyor.
KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPACAĞINI DUYURMUŞTU
Merih Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.
KIZILAY'DAN TEŞEKKÜR GELDİ
Kızılay yardımların kolilere yerleştirildiği videoyu paylaşarak, "Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz @MerihDemiral 'a teşekkür ederiz.— T ü r k K ı z ı l a y (@Kizilay) April 7, 2020
Bu Hilâl #SeninleVar Merih!
Siz de destek olmak için;https://t.co/BxzW2Ri2hk pic.twitter.com/Owc9LWENl3
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