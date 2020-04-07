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    • 07.04.2020 23:31
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    'dan 'a teşekkür: "Bu Hilal Seninle Var Merih!"

    forması giyen milli futbolcumuz , koronavirüs nedeniyle 2 bin aileye gıda yardımında bulunacağını açıklamıştı. Koronavirüs dayanışma kampanyasının ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuza 'dan teşekkür geldi.

    Bu Hilal Seninle Var Merih!

    ekibi ve A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla milyonların sevgisini kazanan , saha dışında yaptığı yardımlarla da büyük takdir topluyor.

    KIZILAY ARACILIĞIYLA YARDIM YAPACAĞINI DUYURMUŞTU
    Merih Demiral 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve 'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.

    KIZILAY'DAN TEŞEKKÜR GELDİ
    Kızılay yardımların kolilere yerleştirildiği videoyu paylaşarak, "Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerini kullandı.

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