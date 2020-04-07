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    • 08.04.2020 00:09
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    'da tutuklanmıştı... 'nun cezası ev hapsine çevrildi!

    Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla 'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de , bilinen adıyla "" ev hapsine alındı.

    Ronaldinho'nun cezası ev hapsine çevrildi

    Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla 'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de , bilinen adıyla "" ev hapsine alındı.

    Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

    İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.

    Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

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