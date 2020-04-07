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    • 07.04.2020 21:30
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    Son dakika: Formula 1'de Grand Prix'sine de engeli

    'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs sebebiyle birçok etkinlik ertelendi ve iptal edildi. Formula 1 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etabı da ertelendi.

    Bir organizasyona daha korona engeli

    'de ortaya çıkan hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs sebebiyle birçok etkinlik ertelendi ve iptal edildi.

    GRAND PRİX'Sİ ERTELENDİ
    Formula 1 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.

    Organizasyondan yapılan açıklamada, 14 Haziran'da yapılması planlanan Kanada Grand Prix'sinin salgın nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda daha önce Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan grand prixleri ertelenmiş, Monaco Grand Prix'si iptal edilmişti.

    Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 10. sırasında, 28 Haziran'daki Fransa Grand Prix'si yer alıyor.

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