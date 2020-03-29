Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber corona virüs kuralına uymadı bakın ne yaptı! Işıl Reçber'e tepki yağıyor
Corona virüs testi sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 16 Mart günü ABD'den döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymayıp güzellik merkezine gitmiş ve savunmasıyla da tepki çekmişti. Her geçen gün dünya üzerindeki etkilerini arttıran koronavirüs Rüştü Reçber'i de buldu. Rüştü Reçber corona virüsü oldu! Rüştü Reçber'e corona virüsü eşi Işıl Reçber'den mi geçti? Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber'i korona teşhisi ile hastaneye yatırdıklarını duyurdu. Işıl Reçber, yakın zamanda Amerika'dan gelip kendini karantinaya almaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Rüştü Reçber'in hayranlarından Işıl Reçber'e tepki yağıyor!
Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Reçber, "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 miligram kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum" sözleriyle kendisini savunmuştu.
Işıl Reçber dün yaptığı açıklamada eşiyle ilgili şunları yazdı: Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüştü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin.
Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli...