Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2020 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 17:38
    ABONE OL

    Teknik Direktörü 'nın annesi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Corona virüs yine can aldı... 'nin tecrübeli teknik direktörü Pep Guadiola'nın 82 yaşındaki annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklama Manchester City'nin Twitter hesabından yapıldı.

    Guadiola'yı kahreden haber! Hayatını kaybetti

    , kulüp menajeri 'nın 82 yaşındaki annesi 'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın annesi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri