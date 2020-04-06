Manchester City, kulüp menajeri Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 82 yaşındaki Carrio'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Guardiola'ya başsağlığı dilenerek, "Kulüp olarak bu üzücü zamanda Pep ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadelerine yer verildi.