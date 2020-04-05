Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’na dünyasından destek büyüyor

    Başkan 'ın coronavirüsle mücadele kapsamında startını verdiği ’na dünyasının desteği her geçen gün büyüyor.

    Durmak yok yola devam!
    Başkan 'ın coronavirüsle mücadele kapsamında startını verdiği 'na dünyasından dün de destek yağdı… kulübü 100 bin liralık bağışta bulunduğunu açıkladı. Kampanyada en aktif kulüplerden biri olan Trabzonspor'da futbolcuların katkıları devam ediyor. Abdülkadir Parmak 780 bin lira, Hüseyin Türkmen ise 600 bin lira bağışlarken, da yabancı futbolcular adına destek sözü verdi.



    Başakşehir'in yaptığı yardım açıklaması sonrasında futbol dünyasının da dahil olduğu kampanyada elde edilen gelir her geçen gün daha da büyüyor.




    Destek sözü veren Sosa ve yabancıların bağış miktarı önümüzdeki günlerde netleşecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Milli Dayanışma Kampanyası’na futbol dünyasından destek büyüyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri