Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın coronavirüsle mücadele kapsamında startını verdiği Milli Dayanışma Kampanyası'na futbol dünyasından dün de destek yağdı… Yeni Malatyaspor kulübü 100 bin liralık bağışta bulunduğunu açıkladı. Kampanyada en aktif kulüplerden biri olan Trabzonspor'da futbolcuların katkıları devam ediyor. Abdülkadir Parmak 780 bin lira, Hüseyin Türkmen ise 600 bin lira bağışlarken, Jose Sosa da yabancı futbolcular adına destek sözü verdi.
Başakşehir'in yaptığı yardım açıklaması sonrasında futbol dünyasının da dahil olduğu kampanyada elde edilen gelir her geçen gün daha da büyüyor.
Destek sözü veren Sosa ve yabancıların bağış miktarı önümüzdeki günlerde netleşecek.
Başakşehir'in yaptığı yardım açıklaması sonrasında futbol dünyasının da dahil olduğu kampanyada elde edilen gelir her geçen gün daha da büyüyor.
Destek sözü veren Sosa ve yabancıların bağış miktarı önümüzdeki günlerde netleşecek.
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