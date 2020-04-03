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    • Spor
    • 03.04.2020 23:51
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    • 03.04.2020 23:57
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    lu Sosa'dan ''na destek

    'da genç oyuncu ile başlayan ""na destek yabancı oyuncularla sürüyor. , yabancı oyuncular olarak kampanyaya yardımda bulunacaklarını açıkladı.



    Trabzonspor'da genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile başlayan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek yabancı oyuncularla sürüyor.

    Bordo-mavili takımda ilk olarak kampanyayı başlatarak maaşının yarısını bağışlayacağına açıklayan Abdülkadir Ömür, dayanışma pasını Uğurcan Çakır'a attı.



    Kaleci Uğurcan Çakır'ın da maaşının yüzde 20'sini bağışladıktan sonra dayanışma pasını attığı kaptan Jose Sosa, yabancı oyuncular olarak kampanyaya yardımda bulunacaklarını açıkladı.

    Jose Sosa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz." ifadesini kullandı.



    Sosa'nın dayanışma pasının ardından da Hüseyin Türkmen de maaşının yüzde 30'unu bağışlayacağını açıklayarak pası Abdulkadir Parmak'a attı.

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