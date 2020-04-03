Jose Sosa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz." ifadesini kullandı.